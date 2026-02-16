Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生成毕彼特汤告鲁斯对打 荷里活斥Seedance 2.0侵权

即时国际
更新时间：09:46 2026-02-16 HKT
发布时间：09:46 2026-02-16 HKT

中国公司字节跳动（ByteDance）上周发布AI影片生成模型Seedance 2.0，可透过文字指令生成最长15秒影片，目前已在中国剪映（Jianying）上线，并预计扩大至全球CapCut用户。一段由该AI模型生成的、描绘毕彼特（Brad Pitt）与汤告鲁斯（Tom Cruise）在城市桥梁废墟上激烈对决的影片，显得非常逼真，迅速引发荷里活强烈反弹。美国电影协会（MPA）及美国演员工会（SAG-AFTRA）怒斥此举公然侵权。

有用户在X平台上传影片，显示汤告鲁斯与毕彼特打斗画面，并称仅用「2行指令」生成。这段片极似真实场景，而且品质出色，引发美国电影界相关人士担忧，恐不仅荷里活陷入困境，巨星亦面临风险。

死侍监制：「我们可能完了」

《死侍》（Deadpool）编剧兼监制Rhett Reese在社交平台转发片段，并表达对业界人士未来生计的担忧，写道：「我不想这么说，但我们可能完了。」

美国电影协会行政总裁里夫金（Charles Rivkin）称，中国AI模型Seedance 2.0在短短即一天内大规模、未经授权使用美国版权保护作品，是对创作者权益与美国数百万相关工作机会的漠视，要求字节跳动立即停止侵权行为。

美国演员工会也谴责该模型助长明目张胆的侵权行为，并称侵权行为包括未经授权使用美国演员的声音与肖像。该组织代表16万名演员、创意人士等，斥此举「不可接受」，削弱人才谋生能力，无视法律伦理。

迪士尼要求字节跳动停止侵权

针对Seedance生成影片中已出现迪士尼（Disney）旗下角色，包括蜘蛛侠（Spider-Man）、Darth Vader与Grogu。

迪士尼已向字节跳动发出停止侵权通知函，指控这是对迪士尼知识产权的「虚拟抢劫」，并批评其未经授权复制、散布并制作衍生作品。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
12小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
22小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
12小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
12小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
13小时前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
18小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
15小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓
投资理财
4小时前