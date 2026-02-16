伊朗局势 | 伊朗考虑核计划让步 换取美撤制裁 油田、采矿、买飞机可纳入谈判

美国持续加强中东军事部署，向伊朗施压之际，美伊预计周二（17日）在日内瓦举行新一轮核谈判。伊朗副外长拉万奇（Majid Takht-Ravanchi）接受英国广播公司（BBC）专访时指出，如果美国愿意讨论解除制裁，伊朗准备考虑让步，与美国达成核协议。伊朗外交官员亦表示，正寻求与美国达成一项能使双方都能获得经济利益的核子协议，包含油田、采矿甚至飞机采购都可以谈。

拉万奇说，现在「球在美国手上」，美方必须证明真心想谈成协议，「如果他们是真心的，我相信我们就会走在达成协议的路上」；伊朗愿意将浓缩度60%的浓缩铀加以稀释，显示愿意让步。

伊朗表明，考虑在核计划上妥协。美联社

美国持续加强中东军事部署，向伊朗施压。美联社

美国航空母舰「林肯号」已部署中东。路透社

美伊第2轮核谈判料明日举行

美伊已于2月上旬在阿曼进行间接会谈，第二轮会谈预定周二在日内瓦举行。拉万奇表示，目前谈判「大致朝正面方向发展，但现在下结论言之过早」。

而伊朗半官方的法斯通讯社引述伊朗外交部经济外交司副司长甘巴里说：「为让协议能稳定持久，必须确保美国也能在一些关键领域获得实实在在好处。双方在石油与天然气田的共同利益、矿业投资乃至飞机采购，都包含在谈判内容中。」

特朗普曾公开称前一轮会谈「正面」；美国国务卿鲁比奥表示，特朗普偏好达成协议，但要与伊朗达成协议「非常困难」，美国官员也一再强调，谈判进展受阻的责任在伊朗而非美国。

愿意讨论稀释浓缩铀

拉万奇告诉BBC，只要美方愿意谈解除制裁，伊朗就愿意讨论稀释浓缩铀等核计划相关议题，但未说清楚是解除全部或部分制裁。至于是否会像2015年核协议那样，把境内超过400公斤的高浓缩铀运出境，他说现在言之过早。

以美国为首的西方国家和伊朗宿敌以色列指控德黑兰企图发展核武。伊朗否认怀抱此类军事野心，坚称有权利运用这项技术于民间用途。

关于美国总统特朗普一再呼吁伊朗实现零浓缩铀，拉万奇回应说：「零浓缩不再是议题，对伊朗而言已不在讨论范围内。」

拒放弃导弹计划

拉万奇又重申，拒绝与美方讨论伊朗弹道导弹计划，强调「导弹是伊朗的防卫能力，不可能放弃」，当伊朗遭以色列与美国攻击时「是飞弹救了我们」，因此无法同意放弃自我防卫手段。

特朗普上周五（13日）指出，伊朗政权更迭是最理想的事，而美方已派出第2艘航空母舰前往该地区。2名美国官员告诉路透，若特朗普下令发动攻击，美国军方已针对可能对伊朗进行为期数周的持续行动做好准备，这可能导致两国爆发比以往更为严重的冲突。