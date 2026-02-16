特朗普敦促哈马斯全面解除武装 「和平委员会」成员承诺50亿美元重建加沙

美国总统特朗普周日（15日）在其社交平台Truth Social发帖，重申哈马斯必须履行停火协议第二阶段承诺，实现「全面及即时解除武装」（Full and Immediate Demilitarisation），并宣布其主导的「和平委员会」（Board of Peace）成员国已承诺超过50亿美元（约390亿港元），用于加沙重建及人道援助。这些承诺将于周四（2月19日）在华盛顿举行的委员会首届正式会议上公布。

特朗普称，周四（2月19日）将在华盛顿举行首届委员会正式会议，预计有多国元首出席。成员国除捐款外，还承诺派出数千人参与联合国授权的国际稳定部队及当地警察，维持加沙安全与和平。他形容该委员会「具有无限潜力」，并自称将成为「史上最具影响力的国际组织」，由他亲自担任主席。

「和平委员会」源自特朗普去年提出的20点加沙和平计划，经联合国安理会于2025年11月通过决议认可。计划分阶段实施：第一阶段已于去年10月实现停火；第二阶段要求以色列军队逐步撤出加沙，哈马斯全面解除武装，并部署国际稳定部队确保安全。停火后双方多次互相指责违约，加沙卫生部指以色列军队造成超过590名巴勒斯坦人死亡，以色列则报4名士兵遭巴勒斯坦武装分子杀害。

哈马斯多次强调解除武装是「红线」，但表示可考虑将武器移交未来巴勒斯坦管治机构。特朗普强调，若哈马斯不履行承诺，援助及稳定进程将受阻。

委员会成员包括中东强国如沙特阿拉伯、土耳其、埃及、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、约旦、印尼、巴基斯坦等逾20国，部分国家需支付10亿美元获永久席位。邀请俄罗斯总统普京加入引发争议，传统西方盟友如法国、英国、德国、意大利、波兰等表态谨慎或拒绝参与，担忧该机构可能削弱联合国角色，或偏向以色列利益。