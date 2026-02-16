美妇人为检银包堕进垃圾槽 惨遭压缩机活活辗毙 翌晨发现残肢

美国纽约布鲁克林发生骇人意外。一名39岁、育有4名子女的女子，疑为捡回意外掉入垃圾槽的银包，不慎失足堕入住宅大楼的垃圾压缩机内，被机器活活辗毙。更恐怖的是，直到翌日清晨清洁工清理垃圾时，才在垃圾袋中发现其残肢，事件震惊社区。

翌日清洁工揭发 验尸证实生前遭压毙

据《纽约邮报》报道，死者蒙哥马利（Michelle Montgomery）于1月31日晚上约9时半，与朋友在布鲁克林威廉斯堡一间酒吧聚会后，独自返回附近一幢住宅大楼。警方表示，她疑在二楼垃圾槽附近不慎将银包掉入槽内，于是尝试取回物品，期间头朝下跌入垃圾槽。

死者蒙哥马利（Michelle Montgomery）/ 死者Facebook

一名39岁、育有4名子女的女子，疑为捡回意外掉入垃圾槽的银包，不慎失足堕入住宅大楼的垃圾压缩机内，被机器活活辗毙。Alamy示意图

更恐怖的是，直到翌日清晨清洁工清理垃圾时，才在垃圾袋群中发现其残肢，事件震惊社区。Alamy 示意图

警方指出，多名居民事后表示，当晚曾听到垃圾槽方向传出女子尖叫声，但未有人外出查看。其后垃圾压缩机自动运作，将仍然活着的蒙哥马利辗压。警方在现场发现其皮革银包及身份证件，推测她因捡拾物品而酿成悲剧。

至翌日（2月1日）早上约9时40分，市政府清洁工在大楼地下室清理垃圾时，于垃圾袋内发现人体残肢，立即报警。警方其后确认死者身份。

验尸报告显示，蒙哥马利在堕入压缩机时仍然活着，身体多处严重受创，包括肋骨骨折、头部及躯干出现深层撕裂伤，大腿及骨盆亦有多处创口。警方经初步调查后，已排除他杀可能，案件列作意外处理。

遗四名年幼子女 夫悲痛：以为她会回家

据悉，蒙哥马利育有4名子女，包括一名19岁长子、两名11岁及12岁女儿，以及一名仅10个月大的幼子。

其丈夫艾切瓦里亚（Anthony Echevarria）受访时悲痛表示，妻子当晚离家时仍精神奕奕、心情愉快，「我一直以为她会回家，没想到这一去就再也没有回来。」

事件令当地居民震惊，亦引发外界关注住宅垃圾槽及压缩机的安全设计与管理问题。