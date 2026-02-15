Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游客逼爆布达佩斯温泉浴场惹不满 老太太：谁想挤进毛茸茸男人中间

即时国际
更新时间：09:22 2026-02-15 HKT
发布时间：09:22 2026-02-15 HKT

匈牙利首都布达佩斯被誉为「温泉之都」，拥有众多富含地下矿物质的天然温泉。沐浴文化是这座城市的核心，但随着大量外国游客涌入浴场，导致温泉设施不胜负荷，票价飙升至本地人难以负担，当地居民的不满升温，与游客之间的关系紧张。

布达佩斯位于欧亚板块交界与喀尔巴阡山脉构造线交会处，具备独特的地热地质条件，拥有众多富含矿物质的天然温泉，促成了历史悠久的温泉文化，设有多个土耳其与欧式风格浴场。20世纪初之前，这些浴场通常修建简朴，供当地居民使用。1906年至1918年担任市长的巴尔奇为了吸引更多游客，将布达佩斯改造成了一座温泉之城。

去年客量800万人次破纪录

2025年，布达佩斯迎来了破纪录的旅游热潮，全年游客量达800万人次，较前一年增长13%。据管理市内主要浴场的布达佩斯温泉有限公司（BGYH）统计，每三名外国游客中就有一人会将泡温泉列为必游体验。这种爆炸式增长彻底改变了浴场的生态。更糟糕的是，布达佩斯久负盛名的盖勒特浴场，去年10月决定关闭以全面翻新，预计至2028年才重开，这导致大量游客分流至市内其他浴场，令本已拥挤不堪的浴场更严峻。

多瑙河旁的国会大厦是布达佩斯著名地标。
匈牙利是首个「一带一路」国家加入香港工作假期。图为布达佩斯节日巡游。
黄色电车是布达佩斯其中一个标志，当地有一条电车路线可游览所有主要景点。
黄色电车是布达佩斯其中一个标志，当地有一条电车路线可游览所有主要景点。

66岁的陶伯特20年前搬到这座城市，过去常去盖勒特浴场游泳，英国《泰晤士报》引述她回忆20年前的景象：「以前早上八点到场，池里只有三个人，多是匈牙利老太太，感觉非常私密。」但如今，宁静的清晨已一去不复返。「现在根本不值得去，谁想挤在一群开单身派对的毛茸茸男人中间？」她抱怨道。

32岁的电影制作人、当地居民康多尔说，几周前与朋友们前往韦利贝吉浴场， 该浴场是市内最古老的浴场之一，可追溯至鄂图曼时代，且位置偏僻、需穿过医院才能抵达。然而，康多尔说：「我们迟了十分钟到，门口已排起长龙，实施一出一入限流管制，这在以前闻所未闻。」

周末门票翻倍逾360元

浴场价格水涨船高。市内广受欢迎的塞切尼浴场，周末门票已由2020年的6200福林（约152港元）飙升至目前的14800福林（约363港元）。匈牙利人平均月薪仅8500港元，现在本地居民去浴场前需要三思。BGYH公司行政总裁苏茨解释，公司已为本地居民提供特定时段高达五折的优惠，并正努力平衡老顾客与获利之间的关系。

大搞派对令传统文化失色

此外，违背当地传统的游客行为，亦令本地居民反感。历史悠久的塞切尼浴场，以其明亮的金丝雀黄色外墙而闻名，每年接待超过一百万游客。每周六晚上，这里都会在户外温泉池举办「温泉派对」，上演雷射表演，令传统温泉文化黯然失色。游客还会带相机进入浴场。

塞切尼温泉浴场号称欧洲最大，拥有壮观的户外泳池。现正关闭翻新的盖勒特浴场则号称最美浴场，马赛克磁砖装饰华丽，建筑为精美的新艺术风格。另一著名浴场卢达温泉有浓郁的土耳其风情，可俯瞰多瑙河夜景。

