大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领使：近期避免前往日本

日本大阪著名旅游区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀袭击事件，3名10多岁男少年遭刺伤，其中一名17岁少年伤重身亡。央视新闻报道，当地警方已控制一名20多岁涉案男子。中国驻大阪总领事馆指，近期日本部分地区治安环境不靖，类似恶性案件多发频发，提醒中国公民近期避免前往日本。

疑凶疑与受害人认识

据日本NHK报道，警方指当晚约11时50分接获报案，指大阪道顿堀一幢大厦1楼有多人被刺伤。警员到场后发现3名少年身中刀伤，全部送院抢救，其中来自奈良县田原本町的17岁少年，胸部及其他部分被刺伤，经抢救后证实死亡，其余两人伤势未明。

警方指，疑凶事发时身穿深色外套，犯案后徒步离开现场，警方在现场未发现凶器，相信疑凶与受害人互相认识，正调查事件动机及经过。

大批救护车事后赶赴现场。X@s_toshi0705 影片截图