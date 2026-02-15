Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道顿堀持刀袭击酿1死2伤 17岁少年遇害 疑凶在逃

即时国际
更新时间：06:00 2026-02-15 HKT
发布时间：06:00 2026-02-15 HKT

日本大阪著名旅游区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀袭击事件，3名10多岁男少年遭刺伤，其中一名17岁少年伤重身亡。警方指，疑凶为一名20多岁男子，犯案后徒步逃离现场，正以涉嫌谋杀等罪名追缉。

疑凶疑与受害人认识

据日本NHK报道，警方指当晚约11时50分接获报案，指大阪道顿堀一幢大厦1楼有多人被刺伤。警员到场后发现3名少年身中刀伤，全部送院抢救，其中来自奈良县田原本町的17岁少年，胸部及其他部分被刺伤，经抢救后证实死亡，其余两人伤势未明。

警方指，疑凶事发时身穿深色外套，犯案后徒步离开现场，警方在现场未发现凶器，相信疑凶与受害人互相认识，正调查事件动机及经过。

大批救护车事后赶赴现场。X@s_toshi0705 影片截图
大批救护车事后赶赴现场。X@s_toshi0705 影片截图

案发地点位于著名的「固力果」招牌附近，事发时现场人流众多。有目击者称，伤者需接受心肺复苏急救，并看见疑似凶徒逃离现场，现场一度陷入恐慌并传出尖叫声；另有游客表示，听到尖叫后回头便见有人倒地，有大批途人事后围观。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
15小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
11小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
7小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
11小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
11小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
17小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
9小时前
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
影视圈
16小时前