大阪道顿堀持刀袭击酿1死2伤 17岁少年遇害 疑凶在逃
更新时间：06:00 2026-02-15 HKT
日本大阪著名旅游区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀袭击事件，3名10多岁男少年遭刺伤，其中一名17岁少年伤重身亡。警方指，疑凶为一名20多岁男子，犯案后徒步逃离现场，正以涉嫌谋杀等罪名追缉。
疑凶疑与受害人认识
据日本NHK报道，警方指当晚约11时50分接获报案，指大阪道顿堀一幢大厦1楼有多人被刺伤。警员到场后发现3名少年身中刀伤，全部送院抢救，其中来自奈良县田原本町的17岁少年，胸部及其他部分被刺伤，经抢救后证实死亡，其余两人伤势未明。
警方指，疑凶事发时身穿深色外套，犯案后徒步离开现场，警方在现场未发现凶器，相信疑凶与受害人互相认识，正调查事件动机及经过。
案发地点位于著名的「固力果」招牌附近，事发时现场人流众多。有目击者称，伤者需接受心肺复苏急救，并看见疑似凶徒逃离现场，现场一度陷入恐慌并传出尖叫声；另有游客表示，听到尖叫后回头便见有人倒地，有大批途人事后围观。
