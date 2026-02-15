日本山口秋吉台烧山活动酿悲剧　工作人员衣服著火焚身不治

日本山口县美祢市著名景点秋吉台日前举行年度烧山活动期间发生致命意外，一名60多岁男工作人员在负责点火时被火焰烧着衣物，送院抢救后不治。

今年草量倍增 疑助长火势

事发于当日上午约10时15分，消防及警方接报指烧山活动开始不久后，有人被火烧伤。警方初步表示，死者为参与点火的工作人员之一，山坡起火后火势迅速蔓延，其衣物遭火焰波及，引发严重烧伤。男子其后送院，惟最终伤重身亡。

日本山口秋吉台烧山酿悲剧，六旬工作人员衣服著火焚身不治。ANN NEWS

警方正核实死者身份，并调查起火经过及安全措施是否出现疏漏。

秋吉台为日本著名喀斯特高原，每年春季均会举行烧山活动，透过控制性燃烧清除枯草，维持草原生态。今年活动吸引约4,000人到场观赏。

有专家指出，今年草量较去年增加近一倍，加上天气干燥，或令火势更难控制。大阪市立自然博物馆一名研究员分析，去年已进行燃烧，草本植物在随后一年快速生长，若遇上干燥天气，燃烧强度会显著提升。

2017年曾发生类似事故

事实上，同一活动于2017年亦曾发生严重意外，当时一名48岁男子被大火烧至全身重伤，其后不治。今次再度酿成伤亡，令外界关注活动安全安排是否足够。

当地政府暂未公布是否会调整或检讨未来烧山安排，但事件已为这项历史悠久的传统活动蒙上阴影。