Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本山口秋吉台烧山活动酿悲剧　工作人员衣服著火焚身不治

即时国际
更新时间：02:45 2026-02-15 HKT
发布时间：02:45 2026-02-15 HKT

日本山口县美祢市著名景点秋吉台日前举行年度烧山活动期间发生致命意外，一名60多岁男工作人员在负责点火时被火焰烧着衣物，送院抢救后不治。

今年草量倍增　疑助长火势

事发于当日上午约10时15分，消防及警方接报指烧山活动开始不久后，有人被火烧伤。警方初步表示，死者为参与点火的工作人员之一，山坡起火后火势迅速蔓延，其衣物遭火焰波及，引发严重烧伤。男子其后送院，惟最终伤重身亡。

日本山口秋吉台烧山酿悲剧，六旬工作人员衣服著火焚身不治。ANN NEWS
日本山口秋吉台烧山酿悲剧，六旬工作人员衣服著火焚身不治。ANN NEWS
日本山口秋吉台烧山酿悲剧，六旬工作人员衣服著火焚身不治。ANN NEWS
日本山口秋吉台烧山酿悲剧，六旬工作人员衣服著火焚身不治。ANN NEWS

警方正核实死者身份，并调查起火经过及安全措施是否出现疏漏。

秋吉台为日本著名喀斯特高原，每年春季均会举行烧山活动，透过控制性燃烧清除枯草，维持草原生态。今年活动吸引约4,000人到场观赏。

有专家指出，今年草量较去年增加近一倍，加上天气干燥，或令火势更难控制。大阪市立自然博物馆一名研究员分析，去年已进行燃烧，草本植物在随后一年快速生长，若遇上干燥天气，燃烧强度会显著提升。

2017年曾发生类似事故

事实上，同一活动于2017年亦曾发生严重意外，当时一名48岁男子被大火烧至全身重伤，其后不治。今次再度酿成伤亡，令外界关注活动安全安排是否足够。

当地政府暂未公布是否会调整或检讨未来烧山安排，但事件已为这项历史悠久的传统活动蒙上阴影。

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
12小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
8小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
11小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
8小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
4小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
8小时前
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
影视圈
13小时前
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
生活百科
15小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
8小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
6小时前