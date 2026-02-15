Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

名主持母亲失踪案｜警方掌握关键DNA 400人续查未放弃

即时国际
更新时间：00:09 2026-02-15 HKT
发布时间：00:09 2026-02-15 HKT

美国知名电视节目主持人格思里（Savannah Guthrie）的母亲南希（Nancy Guthrie）失踪近2周，案情出现重大进展。领导调查的亚利桑那州皮马县（Pima County）警长证实，调查人员已在案发物业发现关键DNA证据，并送往实验室检测，为这起备受瞩目的绑架案带来一线曙光。

领导此次搜寻行动的皮马县警长纳诺斯（Chris Nanos）周五在接受《纽约时报》采访时，坦承调查过程充满起伏。本周较早前警员一度拘留一名送货司机，以为成功侦破案件，结果空欢喜一场。截至周五，警方已筛选了约32,000条线索，但案情胶着，84岁的南希至今杳无音讯。

乌龙拘捕空欢喜一场

纳诺斯表示，调查人员已从南希的物业中获得一份DNA样本。该部门声明补充说，该DNA不属于任何与南希士有密切接触的人。此外，警方也在南希住家约两英里处发现的一副可疑手套，正进行DNA测试。此前公布的门铃摄像头影片显示，一名蒙面嫌疑人在绑架当晚戴著深色手套、背著背包，腰间还似乎有一把手枪。不过，目前尚无法确定这副手套是否就是影片中嫌犯所戴的同一副。

随着搜寻进入第三周，纳诺斯表示仍有约400名人员投入此案，并且仍在「努力寻找」。他坚定地表示，确信能找到南希和绑架她的人，只是时间问题。「也许是一小时后，也许是几周、几个月或几年后。但我们不会放弃。我们会找到南希。我们会找到这个家伙。」

绑匪比特币地址有进账

此前消息指美媒TMZ收到绑匪的讯息，要求数百万美元的赎金。据指TMZ周三再收到新的勒索信　并要求1 个比特币，价值约7万美元 (约54.7万港元），并提供了一个合法的比特币地址。美媒称该钱包似乎有收到比特币。区块链取证公司ionsgate Network行政总裁兼创办人拉维夫（Bezalel Eithan Raviv）告诉《纽约邮报》，这可能有助于追查疑犯的信息。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
9小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
5小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
8小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
5小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
5小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
5小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
11小时前
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
生活百科
12小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT