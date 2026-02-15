名主持母亲失踪案｜警方掌握关键DNA 400人续查未放弃

美国知名电视节目主持人格思里（Savannah Guthrie）的母亲南希（Nancy Guthrie）失踪近2周，案情出现重大进展。领导调查的亚利桑那州皮马县（Pima County）警长证实，调查人员已在案发物业发现关键DNA证据，并送往实验室检测，为这起备受瞩目的绑架案带来一线曙光。

领导此次搜寻行动的皮马县警长纳诺斯（Chris Nanos）周五在接受《纽约时报》采访时，坦承调查过程充满起伏。本周较早前警员一度拘留一名送货司机，以为成功侦破案件，结果空欢喜一场。截至周五，警方已筛选了约32,000条线索，但案情胶着，84岁的南希至今杳无音讯。

乌龙拘捕空欢喜一场

纳诺斯表示，调查人员已从南希的物业中获得一份DNA样本。该部门声明补充说，该DNA不属于任何与南希士有密切接触的人。此外，警方也在南希住家约两英里处发现的一副可疑手套，正进行DNA测试。此前公布的门铃摄像头影片显示，一名蒙面嫌疑人在绑架当晚戴著深色手套、背著背包，腰间还似乎有一把手枪。不过，目前尚无法确定这副手套是否就是影片中嫌犯所戴的同一副。

随着搜寻进入第三周，纳诺斯表示仍有约400名人员投入此案，并且仍在「努力寻找」。他坚定地表示，确信能找到南希和绑架她的人，只是时间问题。「也许是一小时后，也许是几周、几个月或几年后。但我们不会放弃。我们会找到南希。我们会找到这个家伙。」

绑匪比特币地址有进账

此前消息指美媒TMZ收到绑匪的讯息，要求数百万美元的赎金。据指TMZ周三再收到新的勒索信 并要求1 个比特币，价值约7万美元 (约54.7万港元），并提供了一个合法的比特币地址。 美媒称该钱包似乎有收到比特币。区块链取证公司ionsgate Network行政总裁兼创办人拉维夫（Bezalel Eithan Raviv）告诉《纽约邮报》，这可能有助于追查疑犯的信息。