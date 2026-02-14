Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜杜拜港务巨头CEO与淫魔深交 分享咸网吹嘘性经验

即时国际
更新时间：20:50 2026-02-14 HKT
发布时间：20:50 2026-02-14 HKT

杜拜环球港务集团（DP World）前行政总裁苏莱姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）因爆出与美国已故「富豪淫媒」爱泼斯坦不当往来，2月13日被撤换职务。美国司法部最新解密的档案揭露，这名阿联酋大亨与爱泼斯坦密切交往长达逾10年，两人往来信件充斥大量性暗示及贬抑女性的言论。

杜拜政府媒体办公室13日宣布，业务遍及全球逾80国的DP World已任命新董事长及行政总裁，尽管声明中未点名苏莱姆，这2个职位原本皆由他担任。

美国司法部10日进一步解密文件，公开包括苏莱姆在内的6名男性身分，显示苏莱姆和爱泼斯坦的交流至少横跨10年，甚至持续至2009年9月爱泼斯坦因儿童卖淫罪服刑出狱后。苏莱姆的名字在新一批资料中出现数千次，爱泼斯坦称他为「最优秀、最信任的朋友」，更形容他是「风趣」、「有教养」的「大师级人物」。

爱泼斯坦为争取伦敦融资献计

信件内容揭露，苏莱姆与爱泼斯坦曾讨论前往加勒比海岛屿的行程，即幸存者称多次遭爱泼斯坦性侵的地点。2015年9月初，苏莱姆向爱泼斯坦透露自己与俄罗斯总统普京及英国前首相卡梅伦会面。爱泼斯坦甚至为苏莱姆提供如何向英国政府争取伦敦大型港务计划融资的建议，并协助修改致函时任英国商务大臣文德森（Peter Mandelson）的信函草稿。

谈论女性 吹嘘性经验

档案中可见，苏莱姆传送露骨讯息和淫秽照片给爱泼斯坦，2015年8月与妻儿及保母前往圣塔菲度假时，仍传色情网站连结。2013年6月他告诉爱泼斯坦：「我要去游艇上品尝一个100%纯正的俄罗斯女性。」2015年，他向爱泼斯坦描述与杜拜一所美国大学的「女孩」发生关系，称这是「我经历过最棒的性爱，身材超好」。

2017年6月的信件显示，苏莱姆似乎为爱泼斯坦的俄罗斯籍女性「私人按摩师」安排前往土耳其酒店度假村受训，而爱泼斯坦性侵案的幸存者曾多次指控，她们被迫为他按摩及发生性行为。

