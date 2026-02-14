情人节｜来自太空的浪漫 NASA粉红色心形盐湖照爆红

美国太空总署（NASA）发布的一张粉红色心形盐湖照片，成了情人节专用卡片。照片是由太空视角，望向位于阿根廷低地平原上一处低地盐湖，粉红色的盐湖呈现出心形轮廓。

这张照片于2024年，由一位在国际太空站工作的太空人拍下。盐湖名叫Salinas Las Barrancas，并不是一直都有水。雨季时湖面被填满，但很快又在强烈阳光下蒸发，留下大片晶莹的盐滩。当地人会在这里采盐，每年收获几十万吨。

湖水呈粉红色的秘密，在于湖中微生物。一种嗜盐「杜氏盐藻」（Dunaliella salina）常见于海盐田，当雨季来临湖里水分多，盐度降低，杜氏盐藻得以生存，盐湖便会呈现棕红色。而当旱季来临，藻类死亡，大量细菌出现，湖面就变成了柔和的粉色。这些颜色都不是人工染料，而是生命在极端环境下的自然演绎。