Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026冬季奥运会｜选手村面临「保险套危机」 大会仅备1万个 3天派光光

即时国际
更新时间：16:46 2026-02-14 HKT
发布时间：16:46 2026-02-14 HKT

2026年米兰科尔蒂纳冬季奥运（Milano Cortina 2026）选手村发生「保险套危机」。大会仅提供1万个免费保险套给各国运动员，在短短3天内就被领取一空。一名运动员匿名透露：「库存3天就见底了，他们承诺会再补货，但谁知道什么时候才会到。」

自1988年奥运开始，大会一向会在选手村派发保险套。意大利伦巴底大区（Lombardia）主席丰塔纳（Attilio Fontana）力挺这项措施，强调「健康第一，预防与常识最重要」。不过，意媒《新闻报》（La Stampa）指出，这次主办单位似乎没这么大方。

2026米兰冬奥选手村。 美联社
2026米兰冬奥选手村。 美联社
2026米兰冬奥选手村。 美联社
2026米兰冬奥选手村。 美联社
2026米兰冬奥选手村。 美联社
2026米兰冬奥选手村。 美联社

2024年巴黎奥运准备了多达30万个保险套，大约10500名运动员参赛，平均每位选手每天可分配到2个。相比之下，本届米兰冬奥虽然不到3000名运动员参赛，人大会仅预备了不到1万个保险套，才开赛就面临短缺危机。

为了在选手村内争取私人亲密空间，各国运动员可说是绞尽脑汁。由于跨国选手严禁互访宿舍，休息室（Relax Room）成了亲热「圣地」。那里有音乐与柔和灯光，而且禁止穿鞋进场，最重要的是设有2座屏风，选手可以躲在后方「私人冥想」，或是两个人一起「冥想」。匿名运动员笑称：「这时候就必须发挥想像力了。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
9小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
7小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
21小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
3小时前
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
2小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT