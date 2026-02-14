2026冬季奥运会｜选手村面临「保险套危机」 大会仅备1万个 3天派光光

2026年米兰科尔蒂纳冬季奥运（Milano Cortina 2026）选手村发生「保险套危机」。大会仅提供1万个免费保险套给各国运动员，在短短3天内就被领取一空。一名运动员匿名透露：「库存3天就见底了，他们承诺会再补货，但谁知道什么时候才会到。」

自1988年奥运开始，大会一向会在选手村派发保险套。意大利伦巴底大区（Lombardia）主席丰塔纳（Attilio Fontana）力挺这项措施，强调「健康第一，预防与常识最重要」。不过，意媒《新闻报》（La Stampa）指出，这次主办单位似乎没这么大方。

2026米兰冬奥选手村。 美联社

2024年巴黎奥运准备了多达30万个保险套，大约10500名运动员参赛，平均每位选手每天可分配到2个。相比之下，本届米兰冬奥虽然不到3000名运动员参赛，人大会仅预备了不到1万个保险套，才开赛就面临短缺危机。

为了在选手村内争取私人亲密空间，各国运动员可说是绞尽脑汁。由于跨国选手严禁互访宿舍，休息室（Relax Room）成了亲热「圣地」。那里有音乐与柔和灯光，而且禁止穿鞋进场，最重要的是设有2座屏风，选手可以躲在后方「私人冥想」，或是两个人一起「冥想」。匿名运动员笑称：「这时候就必须发挥想像力了。」