地震｜太平洋岛国万那杜40秒内两连震 最大规模6.5级

南太平洋岛国万那杜（Vanuatu）当地时间14日下午1时27分左右（香港时间上午10时27分）近海发生连续6.4和6.5级地震，震源深度都仅10公里，两次地震仅间隔约40秒，震央位置相当接近。

由于两宗地震皆为浅层地震，震感可能较为明显。不过目前尚未传出重大灾情或伤亡消息，也尚未发布海啸警报。

根据美国地质调查局（USGS）观测，震央位于万那杜桑马省的港口城市卢甘维尔附近，震源深度仅10公里，属于极浅层地震。

地震发生时，包括波特奥利、猪港以及万那杜第二大城市卢甘维尔在内的北部地区，均有明显且强烈的摇晃。

万那杜地处环太平洋火山带，由于地壳板块挤压频繁，属于地震极其活跃的区域。