南卡州立大学宿舍爆枪击 酿2死1伤 校园事后封锁8小时

南卡罗来纳州立大学（South Carolina State University）周四晚发生枪击案，造成2人死亡、1人受伤。现场是大学奥兰治堡校区的学生宿舍，校园事后被封锁8小时，至周五上午才解封。

2名死者都是男子，分别是19岁的克里廷顿（Henry L. Crittington）及18岁的托马斯（Terrell Thomas）。另一名受伤男子状况不明，姓名也未公布。

南卡州大学成立于1896年，是南卡罗来纳州唯一的公立历史黑人大学。美联社

大学停课一天 安排社工辅导

2名死者都不是学生，而受伤男子则是该校学生。学校周五停课，并安排社工为师生提供辅导。

警方指，涉事宿舍房间内有2名女性，但调查人员未公布导致枪击事件的细节，暂时未有人被捕。

南卡罗来纳州立大学董事会于周五召开紧急会议讨论安全问题，但随即休会，未邀请公众出席。

去年10月曾发生枪击案

今次是南卡罗来纳州立大学相隔半年再发生枪击案，去年10月校园节期间，同一宿舍一日内亦曾发生2宗枪击事件，造成1死1伤。

该校成立于1896年，是南卡罗来纳州唯一的公立历史黑人大学，根据其网站，现有超过2900名学生。