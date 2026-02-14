Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大马分尸案 | 71岁翁被毁婚暴怒 联同儿子支解前未婚妻

更新时间：11:23 2026-02-14 HKT
发布时间：11:23 2026-02-14 HKT

马来西亚沙巴州亚庇惊传骇人分尸案，清洁工人在英达柏迈公共住宅区垃圾堆中发现遭肢解的女性遗体。警方获报后火速侦破，逮捕71岁男嫌犯与其19岁儿子，疑因不满女方毁婚，愤而行凶。

当地传媒报道，当地一名垃圾车工人周四（12日）上午约7时在清运垃圾时，发现黑色塑胶袋内装有不明尸块，经警方初步调查确认死者为女性，遗体遭人肢解后丢弃。警方接报后展开大规模搜索行动，在垃圾承包商协助下，于上午约11时40分，在靠近Bataras英达柏迈超市的另一处垃圾场寻获死者头部及躯干。遗体相信被砍成7段，惟仍有一手一脚尚未寻回。

惊爆分尸案的沙巴州亚庇。维基网站
71岁嫌犯在伊丽莎白女王医院急症室被捕。维基网站
被砍成7段 一手一脚未寻回

亚庇代警区主任赛罗警监表示，警方接获目击者通报，曾看见死者神色慌张从一间住宅跑出来，随后被一名男子强行拖回屋内。

警方迅速锁定嫌犯，于12日晚8时10分在伊丽莎白女王医院急症室逮捕正在接受治疗的71岁主嫌，随后于当晚10时30分在实邦加一处住宅拘捕他19岁的儿子。

警方8小时火速破案　父子档先后落网

赛罗指出，主嫌落网后坦承犯案，动机据信出于嫉妒和订婚聘金引发的纠纷。主嫌曾是女子的未婚夫，但女子后来与他人结婚，导致两人关系破裂，爆发争执后，嫌犯痛下杀手。

警方已起获多项证物，包括手机、嫌犯作案时穿著的衣物及一辆休旅车作为证物，目前依刑事法典第302条谋杀罪展开调查，并呼吁知情民众提供线索。

死者儿子：母亲已下葬

自称是亚庇分尸案死者儿子的青年透露，其母亲的遗体已经下葬。然而，由于仍有部分被肢解的残肢未能寻获，遗体只能以不完整的状态匆匆入土。

他哽咽道：「缺失的是左脚和右手。」

