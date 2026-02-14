Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗浮宫展厅漏水 毁装饰天花板 传有画作受损

即时国际
更新时间：09:58 2026-02-14 HKT
发布时间：09:58 2026-02-14 HKT

继珠宝藏品失窃、建筑物老旧与门票诈骗案后，巴黎罗浮宫（Musée du Louvre）近日又发生漏水事故。据法国媒体报道，位于德农馆（Denon wing）的展厅出现漏水，似乎有部分画作受损。这已是3个月内第二次漏水事故，凸显了这间全球最多参观人数博物馆内部结构与维护问题的严重情况。

BFM电视台（BFMTV）指出，事件发生于周四（12日）晚至周五（13日）凌晨，地点为德农馆707号展厅，德农馆收藏包括蒙娜丽莎在内的珍贵展品。馆方随即将此事通报为「技术事故」，消防队必须通宵赶赴现场处理。

罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一。法新社
漏水事件导致部分展厅暂时关闭。法新社
有消息人士表示，部分艺术品可能受损，专家正进行评估。法新社
15世纪意大利作品房间受损

虽然存放达文西杰作的空间未受影响，但漏水损坏了一间展出15世纪意大利作品的房间及其由法国画家梅尼耶（Charles Meynier）绘制的装饰天花板。

707号展厅主要展出海尼耶的19世纪作品《法国绘画的胜利：普桑、勒苏尔、李布隆的荣耀》（Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun）等艺术品。

部分展厅暂时关闭

报道指出，漏水疑由楼上管线故障引起，展厅天花板严重受损，目前已暂时关闭；另有消息人士表示，部分艺术品可能受损，专家正进行评估。罗浮宫官方网站公告，706号至708号展厅暂时关闭。

罗浮宫近期风波不断，去年10月，盗贼光天化日下闯入馆内窃走多件珠宝藏品，迄今尚未追回；11月因建筑物老旧需关闭展厅；同月末，埃及文物图书馆漏水，数百件文献受损；去年底以来，员工因不满工作条件多次罢工；近日又发生员工与导游涉及门票诈骗案。

罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一，2025年吸引约900万人造访，其中73%为外国游客。
 

