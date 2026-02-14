尼帕病毒｜印度首现死亡个案 25岁女护士染疾数周 心脏骤停离世
更新时间：09:32 2026-02-14 HKT
发布时间：09:32 2026-02-14 HKT
发布时间：09:32 2026-02-14 HKT
印度东部西孟加拉省（West Bengal）再传立百病毒噩耗。一名25岁女护理人员感染尼帕病毒后不治身亡，成为当地今波疫情首宗死亡个案。省政府高层官员12日证实，死者因心脏骤停离世。
西孟加拉省两名确诊者之一 病情一度好转终不治
据报，该名护士于2025年12月确诊尼帕病毒，是西孟加拉省两名确诊者之一，早前一直在当地医院接受治疗，病情一度危殆。省卫生秘书尼甘表示，患者虽曾出现好转迹象，一度毋须依赖呼吸器，但最终因多重并发症导致情况恶化，于12日下午去世。
印度近年不时出现零星尼帕病毒感染个案，其中南部喀拉拉省（Kerala）被视为全球高风险地区之一。上月印度确认感染案例后，泰国、新加坡及巴基斯坦等亚洲国家随即加强机场入境筛检。
南亚屡现零星病例
世衞指出，目前尼帕病毒进一步扩散风险属低水平，但孟加拉今年1月亦录得一宗死亡个案，显示区内仍有持续爆发风险。
尼帕病毒属人畜共通传染病，自然宿主为果蝠（狐蝠属），亦可透过受感染猪只等中间宿主传人。传播途径包括直接接触受感染动物、进食受污染食物，以及与患者密切接触其血液、体液或呼吸道分泌物。
患者症状范围广泛，可由无症状感染、发烧、急性呼吸道症状，至严重脑炎甚至死亡。世卫资料显示，尼帕病毒致死率约为40%至75%，目前尚未有获批的特效药或疫苗。
专家提醒，虽然全球整体风险仍属低度，但南亚地区须持续监测疫情发展，加强公共卫生防控措施。
最Hit
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
2026-02-12 16:31 HKT
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
2026-02-12 17:45 HKT