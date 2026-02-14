尼帕病毒｜印度首现死亡个案 25岁女护士染疾数周 心脏骤停离世

印度东部西孟加拉省（West Bengal）再传立百病毒噩耗。一名25岁女护理人员感染尼帕病毒后不治身亡，成为当地今波疫情首宗死亡个案。省政府高层官员12日证实，死者因心脏骤停离世。

西孟加拉省两名确诊者之一 病情一度好转终不治

据报，该名护士于2025年12月确诊尼帕病毒，是西孟加拉省两名确诊者之一，早前一直在当地医院接受治疗，病情一度危殆。省卫生秘书尼甘表示，患者虽曾出现好转迹象，一度毋须依赖呼吸器，但最终因多重并发症导致情况恶化，于12日下午去世。

上月印度确认感染案例后，泰国、新加坡及巴基斯坦等亚洲国家随即加强机场入境筛检。路透社

印度近年不时出现零星尼帕病毒感染个案，其中南部喀拉拉省（Kerala）被视为全球高风险地区之一。上月印度确认感染案例后，泰国、新加坡及巴基斯坦等亚洲国家随即加强机场入境筛检。

南亚屡现零星病例

世衞指出，目前尼帕病毒进一步扩散风险属低水平，但孟加拉今年1月亦录得一宗死亡个案，显示区内仍有持续爆发风险。

尼帕病毒属人畜共通传染病，自然宿主为果蝠（狐蝠属），亦可透过受感染猪只等中间宿主传人。传播途径包括直接接触受感染动物、进食受污染食物，以及与患者密切接触其血液、体液或呼吸道分泌物。

患者症状范围广泛，可由无症状感染、发烧、急性呼吸道症状，至严重脑炎甚至死亡。世卫资料显示，尼帕病毒致死率约为40%至75%，目前尚未有获批的特效药或疫苗。

专家提醒，虽然全球整体风险仍属低度，但南亚地区须持续监测疫情发展，加强公共卫生防控措施。