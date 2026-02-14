Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美媒：华府将阿里巴巴百度列中国涉军企名单 公布后撤回无交代原因

即时国际
更新时间：06:44 2026-02-14 HKT
发布时间：06:44 2026-02-14 HKT

路透社报道，美国政府2月13日发布的《联邦公报》显示，特朗普政府原计划将阿里巴巴及百度等多家中国企业，列入涉嫌协助中国军方的名单，同时把包括长江存储在内的12家公司移出。不过，该份名单在公布后不久即被撤回，原因未有交代。

《联邦公报》公告指出，文件公开查阅后接获政府部门来信，要求撤回相关文件，但未有说明具体原因。较早前，路透社已引述两名知情人士称，美方最快于当日把阿里巴巴等企业纳入所谓「中国涉军企业」名单。

有关名单属美国国防部「1260H清单」，主要标示被指与中国军方有关联的企业。报道称，列入清单并不等同正式制裁，但会向美国政府机构及其供应商释出军方对相关企业的立场，可能对企业形象及业务往来造成影响。

早于2025年11月，外媒已传出阿里巴巴、百度等企业或被纳入1260H清单的消息。阿里巴巴当时回应指，相关提议毫无根据，强调公司并非中国军工企业，亦未参与所谓军民融合战略，其业务与美国军事采购无关。

集团进一步表示，即使被列入1260H清单，也不会影响其在美国及全球的正常营运。

