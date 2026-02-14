Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美第二艘航母据报已前赴中东 第三艘料两周后出发

即时国际
更新时间：05:53 2026-02-14 HKT
发布时间：05:53 2026-02-14 HKT

美国媒体引述消息人士透露，美军于本月12日下令，将原部署于加勒比海的航空母舰福特号（USS Gerald R. Ford）航母打击群调往中东。此举意味著美军短期内或将在中东同时部署两个航母打击群，区内军事态势备受关注。

报道指，福特号此前奉命参与加勒比海相关行动，2025年10月由美国总统特朗普下令，从地中海转往加勒比海，支援美军对委内瑞拉的封锁部署。今次再度改道，被形容为一次「快速转向」。福特号被形容为全球最大航母。

《纽约时报》指出，福特号及其护航舰艇已接获命令前往中东，预计最快4月底或5月初方能返回母港。舰上官兵于当日稍早时间获悉相关决定。

另有美媒报道，五角大楼亦正准备向中东增派第三艘航母布殊号（USS George H.W. Bush），预计两周后由美国东岸启航。不过，相关部署仍可能因局势变化而作出调整。

目前，美军林肯号（USS Abraham Lincoln）航母打击群已在中东执行任务。特朗普日前接受美国新闻网站Axios访问时表示，正考虑派遣第二个航母打击群赴中东，以应对与伊朗谈判若出现变数的情况。

分析指出，若福特号与布殊号最终同时抵达，中东海域将罕见出现三艘航母部署格局，显示美方对区内局势高度重视。

