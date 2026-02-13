中国男租吉隆坡豪宅改装房间做淫窟 40人被捕

马来西亚吉隆坡一处豪宅惊传沦为色情场所！一名中国籍男子租下豪宅，改装房间后用作非法卖淫，专门锁定外籍与华裔人士，性服务每45分钟收费1000令吉（约2000港元）、90分钟3500令吉（约7000港元）。该集团营运半年后遭执法单位突击捣毁，40名男女当场落网。

当地传媒报道，当局根据长期掌握的情报，于12日凌晨零时27分率队前往吉隆坡Desa Pahlawan一处豪宅展开执法行动。卖淫集团挑选三层楼豪宅作为据点，内部经过大幅改装，所有性服务物品配备齐全。据信豪宅由中国籍男子管理，聘用中国籍男子担任推销员，透过社交媒体招揽特定客群。

马来西亚移民局副总监（行动）拿督洛曼说，这处淫窟提供不同的性服务方案，目标锁定外籍人士与华裔人士光顾。

执法人员当场逮捕40名男女，年龄介乎21岁至43岁，包括中国籍主犯、中国籍11男19女、5名越南籍女子、2名日本籍女子及2名缅甸籍女子。当局并正要求一名新加坡男子及一名马来西亚男子协助调查。

此外，当局充公36本护照、一辆本田轿车、一辆特斯拉Model 3以及26600令吉（约5.3万港元）现金。