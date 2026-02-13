Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国男租吉隆坡豪宅改装房间做淫窟 40人被捕

即时国际
更新时间：22:56 2026-02-13 HKT
发布时间：22:56 2026-02-13 HKT

马来西亚吉隆坡一处豪宅惊传沦为色情场所！一名中国籍男子租下豪宅，改装房间后用作非法卖淫，专门锁定外籍与华裔人士，性服务每45分钟收费1000令吉（约2000港元）、90分钟3500令吉（约7000港元）。该集团营运半年后遭执法单位突击捣毁，40名男女当场落网。

当地传媒报道，当局根据长期掌握的情报，于12日凌晨零时27分率队前往吉隆坡Desa Pahlawan一处豪宅展开执法行动。卖淫集团挑选三层楼豪宅作为据点，内部经过大幅改装，所有性服务物品配备齐全。据信豪宅由中国籍男子管理，聘用中国籍男子担任推销员，透过社交媒体招揽特定客群。

马来西亚移民局副总监（行动）拿督洛曼说，这处淫窟提供不同的性服务方案，目标锁定外籍人士与华裔人士光顾。

执法人员当场逮捕40名男女，年龄介乎21岁至43岁，包括中国籍主犯、中国籍11男19女、5名越南籍女子、2名日本籍女子及2名缅甸籍女子。当局并正要求一名新加坡男子及一名马来西亚男子协助调查。

此外，当局充公36本护照、一辆本田轿车、一辆特斯拉Model 3以及26600令吉（约5.3万港元）现金。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
10小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
10小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
7小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
9小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
10小时前
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
影视圈
7小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
影视圈
6小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
8小时前