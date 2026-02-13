Hello Kitty｜山口裕子掌舵设计46年 宣布交棒转做顾问

日本三丽鸥公司宣布，旗下人气角色Hello Kitty第3代设计师山口裕子，将交捧给新一代设计师Aya（笔名）。山口裕子自1980年起负责Hello Kitty的创作，至今已46年。

据三丽鸥介绍，山口裕子同时是公司董事，一直是三丽鸥角色创作的核心人物。

三丽鸥在公告中写道：「山口裕子通过亲自策划签名会倾听粉丝意见，并积极与国内外艺术家和设计师合作，将Hello Kitty打造成了深受喜爱的角色。」Hello Kitty的青梅竹马兼男友Dear Daniel，以及爸爸送的宠物波斯猫Charmmy Kitty等角色，也是由山口裕子设计。

新设计师Aya此前一直与山口裕子共同负责Hello Kitty的设计，预计年中完成交接。而山口裕子将转任顾问，继续支持这个长青IP。