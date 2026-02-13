「巴勒斯坦行动」被列为恐怖组织 法院裁定当局违法
更新时间：18:38 2026-02-13 HKT
发布时间：18:38 2026-02-13 HKT
英国高等法院裁定，政府将抗议组织「巴勒斯坦行动」列为恐怖组织的决定违法。但在政府考虑是否上诉期间，禁令将继续有效。
去年6月，一些活动人士闯入英国皇家空军基地，向2架加油机引擎喷红漆，并用撬棍造成破坏，借此抗议英国支持以色列在加沙打击哈马斯的军事行动。随后英国政府将这个亲巴勒斯坦组织认定为恐怖组织，任何人加入或支持「巴勒斯坦行动」皆属犯罪，最高可判处14年监禁。
自取缔生效以来，已有超过2,000人因举着写有「我支持巴勒斯坦行动」的标语而被捕。
