爱泼斯坦案｜高盛首席律师下台 曾亲暱嗌「Uncle」收爱马仕等厚礼

美国高盛集团首席律师鲁姆勒（Kathy Ruemmler）周四晚宣布将于6月底从高盛离职。美媒报道，司法部公开的爱泼斯坦（Jeffery Epstein）文件详细披露了鲁姆勒与爱泼斯坦亲密往来。而高盛曾为鲁姆勒辩护了数月之久。



鲁姆勒在声明中说，「今天早些时候，我遗憾地告知苏德巍（David Solomon，高盛集团董事长兼行政总裁），我计划于2026年6月30日辞去高盛首席律师兼总法律顾问一职。」苏德巍另发声明表示已接受鲁姆勒的辞呈，并尊重其决定。

鲁姆勒曾在奥巴马时期任白宫法律顾问，更一度被视为美国司法部长的热门人选，2020年加入高盛。据路透社报道，美国司法部公开的爱泼斯坦文件显示，鲁姆勒在2014年至2019年7月间与爱泼斯坦有大量交流，并收昂贵礼物。爱泼斯坦被指性虐待未成年少女及性贩运与未成年少女性交。

感谢「杰弗里牌」光彩打扮

鲁姆勒在电子邮件中称呼爱泼斯坦「杰弗里叔叔」（Uncle Jeffrey），先后多次感谢对方赠送名酒、手袋等昂贵礼物。在一封2018年的邮件中，她向爱泼斯坦索要Apple Watch表带，表示：「我超喜欢爱马仕那个！可以的话，我想要40毫米、不锈钢款靛蓝色皮革表带。」

2019年1月，她对爱泼斯坦送给她更多礼物表示感谢，亲暱地以「叔叔」称呼对方。她在邮件中写道：「今天被杰弗里叔叔打扮得光彩夺目！『杰弗里牌』靴子、手袋，还有手表！」

更受争议的是，在当媒体开始追查爱泼斯坦获得司法特殊待遇时，鲁姆勒利用其法律专业，指导爱泼斯坦如何回应媒体询问。在2019年7月爱泼斯坦因性贩运罪名被捕当晚，在狱中除了打电话给律师，也联络过鲁姆勒。

鲁姆勒3日曾发表声明说：「我处理杰弗里·爱泼斯坦相关事务时是一名辩护律师。我是以律师身份认识他的，这也是我与他关系的基础。」她补充道：「我对他的任何犯罪行为都不知情，也对他后来暴露的恶魔面目一无所知。」她和许多涉及爱泼斯坦档案的人一样，对认识爱泼斯坦表示「后悔」。