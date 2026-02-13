Lyft司机载客中途突取消订单乱走 15岁女险遭绑架跳车逃生

美国犹他州一名母亲帮女儿在Lyft平台叫车，年仅15岁的女儿上车后，她却发现司机取消行程，更朝目的地反方向行驶。她惊觉女儿可能遭绑架，叫司机停车不果，所幸女儿勇敢跳车，惊险逃离。

女子拉米雷斯（Karina Ramirez）向当地电视台ABC4表示，事发于7日下午，她在Lyft平台为15岁女儿叫车，要去一个距离住家车程约20分钟的地点。没想到女儿上车后，在光天化日之下差点被司机绑架。

Lyft网约车。 资料图片

拉米雷斯表示，当时她收到女儿手机通知，说司机突然取消了行程，开始往不同方向驾驶。「女儿问我：『妈，你有取消Lyft订单吗？』我说没有，她说『司机说你取消了订单，似乎出了点问题』」。

拉米雷斯得知后，立即使用另外一个位置共享软件追踪，发现车子正在往反方向行驶。她说：「我当时整个人都在发抖，心想，我的孩子在哪里！」虽然女儿不断要求司机停车，但是司机都不理会。就在拉米雷斯的女儿感到生命受到威胁时，她勇敢找到机会跳车，最后成功逃离现场。

拉米雷斯指控叫车平台在保障乘客安全方面做得不够，才会导致女儿差点被绑架，以后再也不会使用他们的服务。Lyft回应表示，已将涉案司机除名，之后将会配合司法部门调查。

警方发言人表示，案件正在调查中，同时提醒搭乘者为了保护自身安全，最好选择在公共场所上下车，使用GPS跟踪行车路线，并与家人分享位置。