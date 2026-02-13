Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大高中枪击｜ 自尽枪手为18岁跨性别女子 4年前生日持枪照曝光

即时国际
更新时间：05:12 2026-02-13 HKT
发布时间：05:12 2026-02-13 HKT

加拿大卑诗省东北部小镇Tumbler Ridge日前发生严重校园枪击案，警方2月11日确认，18岁跨性别女子Jesse Van Rootselaar为行凶者。她在家中枪杀母亲及继弟后，前往当地中学开枪，造成6人死亡，其后自杀身亡。案件累计8人丧生，成为加拿大历来死伤规模第二大的校园枪击事件。

警方表示，疑凶先在住所内枪杀39岁母亲Jennifer Strang及11岁继弟，其后前往Tumbler Ridge中学犯案，造成1名39岁女教师及5名12至13岁学生死亡。警方赶抵校园时，疑凶已开枪自尽。警方最初将被害死者数目公布为9人，其后更正为8人。

卑诗皇家骑警指出，疑凶出生时为男性，约6年前开始性别转换并认同为女性。她约4年前已从涉事中学辍学，案发时并非在校学生。警方透露，过去数年曾多次到其住所处理涉及精神健康及枪械的相关情况，但目前仍未确定行凶动机。

《New York Post》报道首次曝光疑凶旧照，其中包括其14岁生日时手持步枪的照片。该照片据称由祖母当年上载至社交平台，并配文祝贺生日。网上亦流传其早年射击影片，有当地教师形容Tumbler Ridge为「狩猎小镇」，不少家庭自小接触枪械。

值得关注的是，疑凶母亲Jennifer Strang生前曾在社交媒体发表影片，公开反对针对跨性别者的仇恨言论，呼吁社会「停止散播仇恨」，并关注年轻人因歧视而自我伤害的问题。她自称立场偏保守自由主义，但强调不应让孩子在充满敌意的环境中成长。未料最终命丧亲生子女枪下，令人唏嘘。

案件发生后，当地社区陷入哀痛，不少居民在校外举行烛光悼念。警方表示，将继续调查疑凶的精神健康背景、枪械来源及是否存在预警失效问题。事件再次引发加拿大社会对枪械管制、青少年精神健康及网络仇恨文化的深层讨论。

