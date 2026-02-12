冰岛著名黑沙滩海岸受侵蚀 现高耸侵蚀坡

最近几周，强劲的东风影响着冰岛整个国家，南部著名旅游景点雷尼斯（Reynisfjara）黑沙滩发生严重海岸侵蚀， 海岸线大幅后退，雷尼斯山崩塌，海岸地形变样。



过去游客可以直接走到玄武岩柱和洞穴，但现在这些区域都已被海水淹没。原本裸露的海岸线出现了一道高耸的侵蚀坡，坡下的沙地里，巨大的石头在海浪的猛烈冲击下来回抛掷。

冰岛著名雷尼斯黑沙滩海岸线受侵蚀后移。 读者MS供图

该区地主埃纳尔松说：「变化非常迅速。沙滩一直在变，但我从未见过这样的情况发生。这景象相当惊人。」

雷尼斯黑沙滩是一个热门的旅游景点，每年吸引数十万人到访，也是旅行团必到的地方。该处亦是危险之地，一旦游客太靠近水边，很容易被巨浪卷走溺毙。

当地导游Sigurðsson表示，任职十几年从未见过冰岛 自然景观变化发生的如此迅速。他警告，一些游客很想爬下去看海岸线，但若海浪变高，游客根本无法爬上侵蚀坡。他呼吁加强监控，防范意外发生。

专家推断，由于今年冬季转吹东风，与往年吹西南风不同，原本海边的沙连同玄武岩巨石被卷走。假如持续吹东风，侵蚀蔓延，海水有机会涌入内陆的停车场。