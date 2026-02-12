犯罪集团利诱美军与中国公民假结婚 图取得军事基地通行证

美国佛州捣破假结婚案，检方起诉11人，指他们利诱美国军人与中国公民假结婚，使中国公民取得移民福利，并透过眷属身分取得进入美国军事基地的通行证。

据美国霍士新闻（Fox News）报道，美国移民暨海关执法局（ICE）指出，背后有一个中国犯罪集团主使。这类假婚姻在全美各地发生，包括佛州、纽约州、康州、内华达州。

这些「假夫妻」会拍摄合照及制造相关生活证明，作为提交给移民当的证据，但事实上在中国籍配偶取得合法移民身分后就会离婚，而美军可分阶段领取报酬。截至目前，已有4名海军认罪。

其中一名被控美军尊巴（Raymond Zumba），贿赂佛州杰克逊维尔海军航空站（NAS Jacksonville）一名人事官员及其配偶，试图取得非法发出的战争部身分识别证。被贿赂职员向当局通报，并假装核发证件，当局在尊巴与中国籍共犯前往军事基地领取证件时，将他们当场逮捕。