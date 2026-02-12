Coupang｜南韩酷澎资料外泄案疑犯 制情趣用品买家名单勒索

南韩最大电商「酷澎」（Coupang）去年11月，爆出高达3367万笔会员个人资料外泄，案情再掀波澜！南韩执政党共同民主党籍国会议员金胜源揭露，疑似外泄资料的疑犯握有3000名购买情趣用品的会员名单，并以公开姓名、地址、电话等资料，要胁酷澎给「封口费」。对此，南韩国务总理金民锡甚感惊讶。

中国未回应引渡要求

相关新闻：南韩电商Coupang泄3370万用户个资 传中国员工涉案

据韩媒报道，金胜源周三日在国会质询政府时指出，这宗酷澎个人资料外泄案涉及约3300万人，其中疑犯特别筛选出3000名曾在该平台 购买情趣用品的会员，另行制作名单，更以此要胁平台支付金钱作封口费，否则公开相关资讯，让酷澎陷入困境。

金胜源强调，疑犯以「知道这些人的住址、姓名、电话号码」为筹码，试图从中牟利，情节令人忧心，呼吁当局必须提出更周全的防范措施。

对此，金民锡回应，南韩政府不仅将持续推动调查与侦办，也会要求各部会研拟防止类似事件再度发生的对策。他形容，此案无论在外泄规模或内容敏感度上，都属「历来最高层级」。

然而，案件侦办进度面临挑战。报道指出，南韩政府已就本案疑犯向中国提出引渡请求，但截至11日仍未收到中方回应。南韩国家搜查本部长朴星柱9日前往中国公安部洽商，但过去中国从未同意将疑犯引渡至南韩，外界普遍对今次案件不感乐观。