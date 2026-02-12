泰国校园枪击︱校长失血过多身亡 17岁疑凶曾服精神科药品入院去年12月出院

泰国宋卡府校园周三（11日）发生枪击案，该校校长遭枪击后因失血过多于今日（12日）凌晨死亡。

泰国国家警察总署周四（12日）在社交媒体上说，宋卡府校园枪击案共造成1人死亡、两人受伤。死者为该校校长，伤者为该校两名学生。疑犯已被逮捕，是一名17岁的当地男性。他使用从警察处盗取的枪支行凶，曾因服食精神类药品入院治疗，去年（2025年）12月刚出院。



宋卡府公共关系部门事发当日曾表示，枪手当天闯入学校开枪，并一度挟持多名教师和学生作为人质。