Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国校园枪击︱校长失血过多身亡 17岁疑凶曾服精神科药品入院去年12月出院

即时国际
更新时间：14:10 2026-02-12 HKT
发布时间：14:10 2026-02-12 HKT

泰国宋卡府校园周三（11日）发生枪击案，该校校长遭枪击后因失血过多于今日（12日）凌晨死亡。 

相关新闻：泰国合艾17岁枪手抢警枪闯入校园 射伤校长劫持师生

泰国国家警察总署周四（12日）在社交媒体上说，宋卡府校园枪击案共造成1人死亡、两人受伤。死者为该校校长，伤者为该校两名学生。疑犯已被逮捕，是一名17岁的当地男性。他使用从警察处盗取的枪支行凶，曾因服食精神类药品入院治疗，去年（2025年）12月刚出院。 

宋卡府公共关系部门事发当日曾表示，枪手当天闯入学校开枪，并一度挟持多名教师和学生作为人质。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
18小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
突发
4小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
22小时前
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
3小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
5小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
3小时前
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
即时国际
8小时前