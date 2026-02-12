泰国启动健康改革 饮品减甜预设「半糖」
更新时间：09:32 2026-02-12 HKT
泰国公共卫生部昨日正式启动一项健康改革，宣布全国饮品的「正常甜」都要甜度减半，变成原配方的「半糖」。据悉这项政策不仅是建议，而是一场由政府主导，与Cafe Amazon、All Cafe及Black Canyon等9大知名连锁品牌深度合作的集体行动。
泰国奶茶等饮品以甜度高闻名，以往一杯16安士冰咖啡或泰式奶茶，动辄含有6至7茶匙的糖分。当局意识到，与其单纯劝导民众减少糖分摄取，不如直接改变「正常」的定义，预设低糖以减低大众在无意识间摄取的热量，进而对抗日益严重的肥胖与慢性病问题。
