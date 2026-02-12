美设5．15大限 乌克兰总统拟春季大选兼公投

英国《金融时报》昨日援引消息人士的话报道，美国施压乌克兰最迟在5月15日举行总统大选，并就与俄罗斯达成的任何和平协议进行公投，否则危及美方拟提供的安全保障。乌克兰已着手规划相关投票，总统泽连斯基有意于本月24日，公布总统大选和全民公投的计划。

美希望6月前让战争落幕

《金融时报》指乌克兰和西方官员及知情人士透露，白宫对基辅施以强大压力，要求在乌方在今年春季完成和平谈判。泽连斯基上周曾向媒体表示，美方希望在6月底前签署所有文件，为二战以来欧洲最大规模冲突画下句点。他说：「他们说希望在6月前完成一切......让战争落幕。」泽连斯基还说，白宫有意将重心转向美国11月的中期选举，「他们想要一个明确的时程表」。

知悉内情的乌克兰与欧洲官员说，泽连斯基打算在俄罗斯攻乌届满4周年的2月24日，宣布将举行总统大选及和平协议公投。若举行选举，将是泽连斯基政治立场的重大转向。他过去多次主张，在国家处于戒严状态、数以百万计民众流离失所，约两成国土遭俄罗斯占领之际，乌克兰无法举行全国选举。民调显示，在战争疲乏与核心圈涉及贪腐丑闻的冲击下，泽连斯基的支持度已不如4年前。

乌克兰与西方官员强调，选举时程与美方最后通牒仍取决于多个变动因素，包括能否在与俄罗斯总统普京的谈判中取得进展，以及泽连斯基能否争取到他认为公平且乌克兰民众能接受的协议。俄乌目前在乌东顿巴斯地区的领土议题上仍存在重大分歧，泽连斯基拒绝在领土上让步。

《金融时报》指出，根据目前规划时程，乌克兰国会将在3月与4月审议修法，以允许在战时选举。但专家警告，战时仓促举行选举，意味在数十万大军部署前线、数百万民众流离失所的情况下进行投票，选举正当性恐受冲击。

