孟加拉今大选 Z世代不满「揾工比推翻政府更难」

成衣大国孟加拉今日举行国会大选，是2024年夏天爆发「Z世代革命」、逼使时任总理哈西娜下台以来，当地首次大选。当年Z世代（通常指1997年至2012年之间出生的一代人）领军推翻哈西娜政府，但现在却发现求职比推翻政府还难。民调显示，孟加拉民族主义党和伊斯兰大会党支持度接近，伊斯兰大会党提倡大减妇女工时，以便她们留家中，则引起妇女不满。

孟加拉现政府是由诺贝尔奖得主尤努斯领导、于2024年8月上台的过渡政府。该政府一开始便承诺进行民主和经济改革，但实际成果寥寥。许多年轻人尤其感到失望，因为最初加入新政府并随后组成国家公民党的学生领袖们，未能改善他们的生活。

过渡政府未能实现经济改革

孟加拉近年大学教育急速扩张，每年至少有70万名大学毕业生进入劳动市场。但企业界人士反映，许多毕业生缺乏实用技能。《华尔街日报》引述首都达卡一间服装厂的老板乔杜里说：「我们不需要这么多历史系学生，这与就业市场不匹配。」不少企业宁愿选择职业技术学校的毕业生。

政府数据显示，孟加拉失业人口中，约有三分一（即约90万人）是大学毕业生。2024年，大学毕业生的失业率升至近14%，较2010年的5%大增。相较之下，未接受过正规教育者的失业率仅为1.3%。

在大选前夕，民调显示民族主义党有望赢得选举，伊斯兰大会党则料获得历史性的高票，成为一股重要力量。伊斯兰大会党在哈西娜执政期间被禁止参选。由年轻人领导的国家公民党现已与伊斯兰大会党结盟，这引起了许多学生的担忧。伊斯兰大会党提倡大减妇女工时，从8小时减少至5小时，政府将补贴她们损失的收入，以便她们待家中。女性占孟加拉劳动力的44%，是南亚比例最高的国家。

民族主义党的热门总理候选人拉赫曼则表示，该党计划提供激励措施，以扩大鞋类和制药等劳动密集型产业，并加强诸如木工等职业技能培训。