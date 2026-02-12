Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗｜4日累计遣返逾千华人 当局加速清剿电诈

即时国际
更新时间：09:03 2026-02-12 HKT
发布时间：09:03 2026-02-12 HKT

自上周六（7日）起，柬埔寨连续4日遣返境内涉嫌从事电讯诈骗活动的中国籍人员，累计人数达1060人，显示柬方正持续加大对电诈犯罪的高压打击力度。

《柬中时报》报道，根据官方通报，7日晚遣返中国籍涉电诈人士110人，8日晚遣返312人，9日晚遣返319人，10日晚再遣返319人。据悉目前仍有大量含中国籍在内的涉诈人员被集中安置，正接受调查与审查，等待进一步处理与遣返。由于涉案人员数量庞大、身份背景复杂，本轮遣返行动需分批实施，持续推进。

此前柬埔寨内政部发言人杜速克表示，全国性清剿电诈行动已全面展开，目标今年4月底前在全国范围内完成清剿任务。

↓立即下载星岛头条App↓

