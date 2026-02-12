英23岁女子为特朗普问题争吵 遭醉父开枪误杀 美国一争议政策疑成导火线
更新时间：08:35 2026-02-12 HKT
发布时间：08:35 2026-02-12 HKT
发布时间：08:35 2026-02-12 HKT
英国广播公司（BBC）2月11日报道，一名来自英国柴郡窝宁顿的23岁女子，于2025年1月赴美国德州探望父亲期间，遭对方枪击胸口身亡。案件近日在英国进行死因研讯，庭上披露，父女当日曾因美国总统特朗普的政治议题爆发激烈争执，其后父亲在展示枪支时疑因醉酒误杀女儿。
死者露西．哈里森（Lucy Harrison）于1月10日在德州遇害。其男友Sam Littler在庭上作供称，两人当时前往美国度假并探望露西父亲Kris Harrison。期间父女曾就特朗普即将展开第二任期的相关议题发生「激烈争吵」。
Littler表示，露西一直对父亲热衷谈论拥有枪支感到不满。庭上亦透露，Kris Harrison早年移居美国，曾因酗酒问题接受治疗。案发当日，Kris Harrison承认饮用了约500毫升白葡萄酒，酒瘾复发。
根据庭上供词，1月10日上午父女爆发争执。露西曾问父亲：「如果我是那个遭遇性侵犯的女孩，你会怎么想？」其父回应称，自己还有两名与他同住的女儿，因此不会太难过。Littler形容，露西听后情绪崩溃并跑上楼。
至当日下午，露西与父亲同在一楼卧室内。Littler突然听到一声巨响，冲入房间后发现露西倒卧于浴室门口地面，而Kris Harrison则在旁失声痛哭。
二人观看枪支议题新闻 父展示手枪酿巨祸
Kris Harrison在提交法庭的书面声明中表示，当时两人正在观看一则有关枪支犯罪的新闻报道，他提到自己持有一把手枪，并询问女儿是否想看一看。当他举起手枪展示时，突然传出枪响，露西随即倒地。他称自己不记得当时手指是否扣在扳机上。Kris Harrison透过律师发表的声明表示，完全接受自身行为所带来的后果。
BPINews报道，大陪审团最后决定不提起刑事诉讼。
