游日注意｜东京、奈良爆麻疹病例 患者曾搭机游札幌恐疫情扩散

日本麻疹疫情持续升温，北海道与札幌市10日证实，一名东京都30多岁男性确诊麻疹，曾于1月下旬往返新千岁机场及札幌市内多个地点，期间可能接触不特定人士；同日，奈良县亦通报今年首宗麻疹个案，患者为30多岁女性，感染源未明，且无疫苗接种纪录，引发当局高度关注。

根据《读卖新闻》报道，东京都9日公布该名男性个案确诊。患者于1月24日开始出现发烧症状，26日上午由羽田机场乘机抵达新千岁机场，随后入住札幌市内酒店，逗留至28日，其间曾前往市内多家餐厅用膳。28日下午再由新千岁机场返抵羽田机场。报道又指，该男子1月中旬曾赴南韩。

北海道与札幌市10日证实，一名东京都30多岁男性确诊麻疹，曾于1月下旬往返新千岁机场及札幌市内多个地点，期间可能接触不特定人士。路透社资料图片

东京、奈良爆麻疹病例。路透社

北海道与札幌市10日证实，一名东京都30多岁男性确诊麻疹，曾于1月下旬往返新千岁机场及札幌市内多个地点，期间可能接触不特定人士。美联社资料图片

北海道与札幌市10日证实，一名东京都30多岁男性确诊麻疹，曾于1月下旬往返新千岁机场及札幌市内多个地点，期间可能接触不特定人士。路透社资料图片

北海道及札幌市指出，患者在机场及市内活动期间，可能与多名市民接触。札幌市早于1月29日亦曾确认另一宗麻疹病例，当局正追踪相关接触者，防止疫情扩散。

奈良县方面，30多岁女性患者于1月29日出现发烧及关节痛，2月4日住院治疗，9日经医疗机构通报后确诊，目前情况逐渐改善。她没有海外旅游史，亦未有疫苗接种纪录，感染途径仍待厘清。调查显示，她曾于1月28日至31日期间，自行驾车前往永旺梦乐城橿原及冈寺等地。

麻疹传染力极强，可透过咳嗽、打喷嚏产生的飞沫传播，亦能经空气扩散。当局呼吁，如市民出现发烧、皮疹等疑似症状，应尽快求医，并事先致电医疗机构说明接触及行程纪录，以减低交叉感染风险。

在全球多地麻疹疫情回升之际，日本近期接连出现确诊个案，情况令人关注。