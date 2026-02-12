葡萄牙暴雨持续 科英布拉3000人紧急疏散 内政部长辞职

葡萄牙北部多个乡村地区周三（2月11日）再遭暴雨侵袭导致洪水泛滥，科英布拉（Coimbra）周边的蒙德戈河（River Mondego）堤坝濒临崩溃，当局下令预防性疏散约3000名居民。内政部长阿马拉尔被指反应缓慢辞职。

内政部长被指缓慢失当引咎辞职

路透社报道，总理蒙特内格罗（Luís Montenegro）赴现场视察时表示：「我们已到达容纳洪水的极限，所有能做的都做了，包括最极端的预防措施——疏散。」

内政部长阿马拉尔（Maria Lúcia Amaral）被指应对风暴的措施缓慢失当而引咎辞职，职务由总理蒙特内格罗兼任，他亲自到科英布拉督导救灾。

自1月底以来，葡萄牙中南部地区受到一连串致命冬季风暴重创，有房屋屋顶被吹塌、城镇被淹没、导致数十万人停电，至少15人死亡。报道指，该国北部本周将有一股称为「大气河」（atmospheric river）的现象，为当地再带来豪雨。当局周二晚已下令疏散科英布拉3000名受威胁的居民，警方周三继续逐户检查，并用巴士将居民送往庇护所。

区域民防官员塔瓦雷斯（Carlos Tavares）警告，周三晚至周四中午情况可能进一步恶化，位于科英布拉东北35公里的Aguieira大坝有溢流风险，一旦冲毁堤坝，将引发更大规模洪水。葡萄牙环境局（APA）预测蒙德戈河将出现「异常高峰流量」，持续至周六。

科英布拉为欧洲最古老大学城之一及联合国教科文组织世界遗产地，古城墙部分周三倒塌，封闭下方道路，市政市场已关闭。里斯本对岸塔霍河（River Tagus）流域的Porto Brandao村因山泥倾泻风险疏散；邻近海滩区Caparica发生山泥倾泻，30人被紧急移离家园。

葡萄牙政府估计单是Storm Kristin风暴已造成逾40亿欧元损失，重建压力巨大。