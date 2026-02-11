Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

共同社调查显示 逾8成民众赞成自卫队入宪

即时国际
更新时间：23:51 2026-02-11 HKT
发布时间：23:51 2026-02-11 HKT

日本共同社民意调查显示，超过八成民众支持将自卫队写入宪法。高市周一在选后首次记者会上明言，将致力推动修改宪法，形容修宪是「着眼国家未来的重要挑战」。

日本共同社11日进行问卷调查访问465人，在回复的403人中，对于把自卫队写入《宪法》第九条的修宪，有81.1%民众「倾向于赞成」及「赞成」，回答「倾向于反对」及「反对」的则为9.4%。在今次众院选举中，对修改《宪法》第九条态度积极的自民党和日本维新会获得了三分之二以上议席。

按照日本现行制度，修宪须先由各党向国会提交草案，再交由众、参两院的宪法审议会审查，并分别获全体议员三分之二以上支持，最后交付全民公投，且须取得过半有效票数，方可正式修宪。

相关新闻：高市早苗挟大胜推动修宪 中方批重走军国主义邪路

日本宪法第九条订于二战后，明确规定日本放弃以战争作为解决国际争端的手段，并不维持具战争能力的武装力量。多年来，是否修订该条文一直是日本政坛最具争议的议题之一。

