共同社调查显示 逾8成民众赞成自卫队入宪
更新时间：23:51 2026-02-11 HKT
发布时间：23:51 2026-02-11 HKT
发布时间：23:51 2026-02-11 HKT
日本共同社民意调查显示，超过八成民众支持将自卫队写入宪法。高市周一在选后首次记者会上明言，将致力推动修改宪法，形容修宪是「着眼国家未来的重要挑战」。
日本共同社11日进行问卷调查访问465人，在回复的403人中，对于把自卫队写入《宪法》第九条的修宪，有81.1%民众「倾向于赞成」及「赞成」，回答「倾向于反对」及「反对」的则为9.4%。在今次众院选举中，对修改《宪法》第九条态度积极的自民党和日本维新会获得了三分之二以上议席。
按照日本现行制度，修宪须先由各党向国会提交草案，再交由众、参两院的宪法审议会审查，并分别获全体议员三分之二以上支持，最后交付全民公投，且须取得过半有效票数，方可正式修宪。
日本宪法第九条订于二战后，明确规定日本放弃以战争作为解决国际争端的手段，并不维持具战争能力的武装力量。多年来，是否修订该条文一直是日本政坛最具争议的议题之一。
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT