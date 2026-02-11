中日交恶南韩受惠 国人春节假赴韩料达19万
发布时间：17:30 2026-02-11 HKT
中日关系转差后，大量赴日航班取消，国人纷纷放弃日本，改到南韩旅行。南韩官方估计，在9日的春节假期，前来旅行的中国游客有望达19万人。
日均游客同比增44%
南韩韩联社报道，南韩文化体育观光部（文体部）和南韩观光公社（旅游发展局）11日表示，根据推算，中国15日至23日的春节假期，前往南韩旅行的游客，日均人数有望同比增加44%，达19万人。考虑到部分游客可能为避免高峰在春节假期两周前提前访韩，访韩中国人规模有望进一步增加。
文体部和观光公社预测，散客在访韩中国人总数中占比可能会超过70%。由此，两家机构正与京东、携程和微信支付等中国平台展开合作，重点宣传一日游产品、国内交通工具折扣券、对接冬季活动和春节的旅游产品等。
据新加坡《海峡时报》报道，南韩釜山的邮轮码头，自中日关系转差后，中国游客的数量大增。有上海李姓女教师透露，她在去年8月预订这个邮轮假期时，行程包括日本的广岛和长崎，但后来却改为到福冈，到出发时又再更改，将所有日本的行程删去，认为「这也没办法，反正现在我们也不能去日本」。
自日本首相高市早苗发表「台湾有事」言论后，中日关系急剧转差，中国多次呼吁国民不要到日本旅行，大量打算出国旅行的中国民众转到南韩旅游。据中国交通数据分析服务平台航班管家DAST最新统计资料显示，2026年春运第一周中日航线较去年同期减少1292航班，年减49.2%，上海浦东─大阪关西、上海浦东─东京成田减幅相对大。
