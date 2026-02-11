南韩戒严风波｜尹锡悦内乱案下周四宣判 法院同意媒体直播

南韩前总统尹锡悦因2024年12月3日紧急发布戒严，动员军警封锁国会，并企图拘捕时任主要政党领袖和中选会职员，失败后被指控主导内乱罪。特检组向法官求处死刑，案件一审将于19日下午3时宣判。法院今日同意媒体直播宣判过程。



韩联社报道，首尔中央地方法院刑事合议25庭指出，尹锡悦内乱罪审判过程将由法院负责拍摄，并即时传送给各大媒体对外播送，但因技术因素可能略有延迟。

南韩直播前总统法院受审过程并非史上首次。2018年，前总统朴槿惠因闺蜜干政案、国情院特别活动费案接受审判；李明博则因贪污、受贿案出庭受审，皆允许媒体直播。此次宣判，也是三大特检组（内乱、金建熙、殉职海军陆战队）提出的案件中，第5宗直播宣判。

19日一审宣判中，尹锡悦将与前国防部长金龙显、前国军情报司令官卢尚元、前警察厅长赵志浩、前首尔警察厅长金峰植等7名核心军警高层一同受审。审讯在中央地方法院第417号刑事大法庭举行，该庭也是30年前另一前总统全斗焕主导内乱案一审的法庭。

特检组对涉案官员已提出刑期建议，包括求处尹在锡死刑、金龙显无期徒刑、卢尚元30年，赵志浩20年，金峰植15年等。

尹锡悦被控与金龙显等人共谋，在没有战争或国家紧急状态的迹象下，强行发布违宪违法的紧急戒严，意图扰乱国家秩序，并动员戒严军与警察封锁国会，阻止国会解除戒严决议。此外，他还涉嫌企图拘捕时任国会议长禹元植、当时共同民主党党代表李在明（现任南韩总统）、时任国民力量党代表韩东勋以及中央选举管理委员会人员。