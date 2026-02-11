飞机惊魂｜百厌仔手机wi-fi热点改名「恐怖分子」 以色列战机急升空拦截

匈牙利廉航威兹航空（Wizz Air）一架由英国飞往以色列的客机，周日（8日）在行程之中发出安全通报，惊动以色列战机紧急升空拦截，原因出在机上乘客的Wi-Fi网路名称。全机乘客、行李需要接受彻底安检，所幸只是虚惊一场。

综合外媒报道，涉事W9-5301号航班，于英国时间8日下午由伦敦卢顿机场（Luton Airport）起飞，目的地是以色列特拉维夫（Tel Aviv），该A321空中巴士载有乘客239人。航班即将抵达以色列领空之际，机师通报机上有安全状况，据悉是机上一名乘客从手机发现了疑似威胁讯息。

飞机盘旋等候战机护送

当时飞机位置在地中海上空32000呎高空。几分钟后，机师接获指令，以色列已派战机紧急升空，要求航班在以色列领空盘旋并等待进一步指示。飞航追踪网站FlightRadar资料显示，这架客机在塞浦路斯以南的高空盘旋了3圈。在以色列军机的引导护送之下，W9-5301号航班进入以色列领空。

客机最终平安降落于特拉维夫的班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。整架飞机与全机乘客、行李接受彻底安检，维安人员还出动爆裂物搜查犬。飞机升降一度因此短暂中断，最终须并无任何意外发生。

全机乘客行李彻底安检

当局证实，机上乘客通报的威胁讯息是某个Wi-Fi热点名称。以色列媒体报导，热点来自一对极端正统派（ultra-Orthodox）犹太夫妇的手机，他们的儿子开了手机Wi-Fi热点，并将名称改为阿拉伯语的「恐怖分子」，因而引发高空恐慌。这对夫妇声称，儿子在登机前交还了手机，他们完全不晓得手机开了热点还改了名称。

几星期之前，土耳其航空也传出类似的乌龙事件。土航TK1853号航班从伊斯坦布尔起飞不久就发出紧急警报，机上有人发现Wi-Fi热点名称为「我身上有炸弹，人人都将没命」，机上乘客148人，执飞机型也是A321。法国战机紧急升空，客机进入西班牙领空后由西班牙战机接手，飞机盘旋数圈后于巴塞隆纳机场降落，航机、乘客、行李悉数彻底安检。最终没有发现任何爆裂物。