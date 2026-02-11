伊朗局势︱美伊下周重启谈判　特朗普：未达成协议或再派航母战斗群

中东局势紧张，外界关注美国会否向伊朗进行军事行动。美国总统特朗普称他正在考虑，若下周与伊朗的谈判未能取得成果，或向中东地区再派遣一支美国航母战斗群，为可能的军事行动做准备。

美国和伊朗上周五在阿曼恢复谈判，这是自6月以来双方首次重启对话。但与此同时，特朗普也在海湾地区推进大规模军事集结。



特朗普预计，第二轮美伊谈判将在下周举行。他同时提出，若双方未能达成协议，就必须采取非常强硬的行动。「我们有一支舰队正在前往那里，另一支也可能会出动，」特朗普说。他补充称，自己正在「考虑」再派遣一支航母战斗群。

美国官员证实，政府内部确实讨论过向该地区增派第二支航母打击群的可能性。



美军「林肯号」航空母舰战斗群上月已驶入中东。在加沙战争期间，美国曾在该地区长期同时部署两支航母编队。