Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美伊下周重启谈判　特朗普：未达成协议或再派航母战斗群

即时国际
更新时间：12:35 2026-02-11 HKT
发布时间：12:35 2026-02-11 HKT

中东局势紧张，外界关注美国会否向伊朗进行军事行动。美国总统特朗普称他正在考虑，若下周与伊朗的谈判未能取得成果，或向中东地区再派遣一支美国航母战斗群，为可能的军事行动做准备。

相关新闻：伊朗局势 | 美发霍尔木兹海峡航行指引 建议挂美旗商船远离伊朗领海

美国和伊朗上周五在阿曼恢复谈判，这是自6月以来双方首次重启对话。但与此同时，特朗普也在海湾地区推进大规模军事集结。

特朗普预计，第二轮美伊谈判将在下周举行。他同时提出，若双方未能达成协议，就必须采取非常强硬的行动。「我们有一支舰队正在前往那里，另一支也可能会出动，」特朗普说。他补充称，自己正在「考虑」再派遣一支航母战斗群。

相关新闻：伊朗局势 | 「林肯号」战斗群抵中东 倘白宫下令 日内可动武

美国官员证实，政府内部确实讨论过向该地区增派第二支航母打击群的可能性。

美军「林肯号」航空母舰战斗群上月已驶入中东。在加沙战争期间，美国曾在该地区长期同时部署两支航母编队。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务受阻一小时
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时
突发
4小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
5小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
4小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
49分钟前
北大屿山公路车祸酿1死2伤。
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼车顶亡
突发
2小时前
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
5小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT