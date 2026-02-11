加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：枪手杀家人再到校行凶
更新时间：13:07 2026-02-11 HKT
发布时间：13:07 2026-02-11 HKT
发布时间：13:07 2026-02-11 HKT
加拿大发生严重校园枪击惨剧。卑诗省（British Columbia）东北部一所高中于当地时间周二（10日）爆发枪击案，警方证实，事件已造成至少10人死亡，当中包括疑凶。
事发于该省塔布勒岭（Tumbler Ridge），警方发表声明表示，当地时间1时20分许，接到报警指塔布勒岭中学（Tumbler Ridge Secondary School）发生枪击事件。随后，警方在校园内发现6名遇害者遗体，另有1人在送医途中伤重不治。此外，警方在一处据信与该案有关的民宅内又发现2名死者。
警方确认枪手已死亡，在校内发现其尸体，初步判定死因是自杀。
二人命危直升机送院
声明说，另有2人因伤势严重或危及生命，已由直升机送往医院，还有25人在当地医疗中心接受伤情评估。案件详情仍在调查中。有目击者称疑凶疑似男性，乔装成女性，杀害家人后前往该高中作案。枪击案原因仍在调查中。
当地所属的「和平河南学区」（Peace River South School District）事后发出紧急通告，表示区内的塔布勒岭中学及塔布勒岭小学（Tumbler Ridge Elementary school）均被封锁。
代表该区的省议员Larry Neufeld表示，当局已派员对应事件，当中包括加拿大皇家骑警（RCMP）及紧急医疗救护支援。为免影响警方行动及现场人员安全，案件未有更多细节可透露。他早前已紧急呼吁社区内的居民留在原地，切勿外出。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT