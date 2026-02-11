加拿大卑诗省校园枪击 警方：包括疑凶至少10人死亡

加拿大发生严重校园枪击惨剧。卑诗省（British Columbia）东北部一所高中于当地时间周二（10日）爆发枪击案，警方证实，事件已造成至少10人死亡。据警方早期消息，一名疑犯相信已经身亡。

据当地传媒报道，事件造成包括疑犯在内的八人死亡，另有两人在一处据信与该事件有关的房屋内被发现死亡。警方称，事件中有超过 25人受伤，其中两人有生命危险。



事发地点为卑诗省的Tumbler Ridge社区。当地所属的「和平河南学区」（Peace River South School District）发出紧急通告，表示区内的塔布勒岭中学（Tumbler Ridge Secondary School）及塔布勒岭小学（Tumbler Ridge Elementary school）均被封锁。



代表该区的省议员Larry Neufeld表示，当局已派员对应事件，当中包括加拿大皇家骑警（RCMP）及紧急医疗救护支援。为免影响警方行动及现场人员安全，案件未有更多细节可透露。他早前已紧急呼吁社区内的居民留在原地，切勿外出。

