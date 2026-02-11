特朗普大赞高市早苗胜选口不对心？据报因一事对日本极不满

日本众议院大选结果于2月8日揭晓后，美国总统特朗普随即透过社交媒体向日本首相高市早苗致贺，形容她率领自民党取得压倒性胜利，并公开表示「完全支持」其政府。不过，日媒披露，特朗普私下对日方一项重大经济承诺迟迟未有落实，实则感到相当不满。

《日本经济新闻》引述消息报道，特朗普对日本延后履行一项规模高达5,500亿美元的对美投资及贷款协议感到愤怒。该协议于2025年7月达成，日本承诺向美国提供巨额投融资，作为换取美方降低关税的条件之一，被视为当时日美经贸谈判的重要成果。

报道指，双方原先计划以三项能源相关计划作为首轮投资重点，其中包括天然气发电项目，整体投资金额预计超过6万亿日圆，属日本历来最大规模的海外投资安排。然而，相关项目进展不如预期，成为美方不满的关键。

消息透露，负责谈判的美国商务部长卢特尼克曾向特朗普汇报，首个投资项目原定于2025年底前敲定，其后延至2026年1月底，惟至今仍未达成共识，最新时间表再推迟至2月底。连番延期令特朗普质疑日方履约诚意，觉得日方愈来愈不可信任，为日美关系投下变数。