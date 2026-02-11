特朗普将废关键科学结论 大松气候监管

美国白宫一名官员透露，特朗普政府将大幅削减美国气候暖化政策和环境法规，本周会撤销一项科学结论，此科学结论长期以来是美国温室气体排放监管和应对气候暖化行动的核心依据。此举将成为美国气候政策迄今影响最深远的一次倒退。

影响最深远一次倒退

据称美国环保署将发布最终规则，撤销2009年一项被称为「危害认定」的政府声明。这项在前奥巴马政府时代的政策认定，二氧化碳和其他温室气体危害公众健康和福祉。白宫的新举措被指是为大幅放松监管铺路。匿名白宫官员向美媒证实了华府这项计划，拟于本周推翻奥巴马时代的一项科学调查结果，该结论构成了联邦温室气体排放管制法律的法律依据。白宫此举将撤销温室气体威胁公共安全的法律认定，为美国气候政策迄今影响最深远的一次倒退。

「危害认定」是《清洁空气法》下几乎所有气候法规的法律基础，这些法规涵盖机动车辆、发电厂和其他导致全球暖化的污染源。它被用来证明相关法规，例如汽车排放标准的合理性。这些法规旨在应对气候暖化日益加剧的威胁。白宫发言人莱维特昨日在声明中说：「本周，特朗普总统将在白宫采取历来最重大的放松管制措施，以进一步释放美国能源主导地位并降低成本。」任何旨在废除这些法规的行动都必然会面临法律挑战，环保组织称相关举措将为美国历史上应对气候暖化努力的最大攻击。