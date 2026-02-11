Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男童手机店内咬电池突爆炸喷出火球 严重受伤送院 惊吓片段疯传

即时国际
更新时间：06:41 2026-02-11 HKT
发布时间：06:41 2026-02-11 HKT

一段惊险闭路电视影像近日在网络广泛流传，片中显示一名男童在手机店内，将一枚锂电池放入口中咀嚼，电池随即在口中爆炸并起火，场面骇人。据称男童伤势严重，需紧急送院治理，事件引起外界对锂电池安全的高度关注。

《Times of India》于2月8日报道，相关片段未有交代事发的确实地点及时间。从闭路电视画面可见，男童站在店内服务柜台前，手持一枚疑似松脱的锂电池，期间突然将电池放入口中咬嚼，几乎同一时间，电池即发生爆炸并冒出火焰。男童受惊后立即把电池抛开，店主亦显得手足无措，急忙尝试扑救。

影片在社交平台引发强烈反响，不少网民留言警告锂电池处理不当极其危险，绝非玩具。有网民引述消息指，男童在咀嚼电池数秒后即受伤，被即时送院抢救；亦有人指出，锂电池一旦爆炸，可能造成严重烧伤，甚至引发致命火灾。

有网民进一步解释事故成因，指出锂电池若被刺穿、挤压或承受突如其来的压力，内部结构受损，便可能引发「热失控」反应，导致燃烧甚至爆炸。男童以牙齿咬电池，极可能破坏电池外壳，瞬间释放高温能量，酿成意外。

不少网民在表达对男童早日康复祝愿的同时，亦认为该影片是一个重要的安全警示，提醒公众尤其是家长，必须妥善保管锂电池及相关电子零件，避免让儿童接触或把玩，以免发生无法挽回的悲剧。

 

