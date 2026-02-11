高市早苗挟大胜推动修宪 中方批重走军国主义邪路

日本众议院选举结果出炉，由高市早苗率领的自民党在周日举行的大选中大胜，合共取得316席，超过众议院465席的三分之二门槛，具备提出修宪动议的关键条件。高市于周一在选后首次记者会上明言，将致力推动修改宪法，形容修宪是「着眼国家未来的重要挑战」。

按照日本现行制度，修宪须先由各党向国会提交草案，再交由众、参两院的宪法审议会审查，并分别获全体议员三分之二以上支持，最后交付全民公投，且须取得过半有效票数，方可正式修宪。虽然自民党在众议院已跨过门槛，但在247席的参议院，执政联盟仍未单独达到三分之二所需的165席。

不过，若将立场支持修宪的政党一并计算，包括日本维新会、国民民主党、参政党及日本保守党，支持修宪的势力在参议院席位已接近门槛，若再争取部分无党籍议员支持，修宪之路并非全无可能。

高市周一在记者会上表示，宪法是勾勒国家理想样貌的根本文件，政府将持续努力，尽早营造条件，推动修宪公投成案。

相关言论迅即引起中方强烈回应。中国国防部发言人蒋斌昨日表示，日本右翼势力正处心积虑从军事、舆论、法律等多方面入手挑战战后国际秩序，日本政府明目张胆谋求将自卫队写入宪法，「这不是完善法律，而是掏空和平宪法根基；不是为自卫队正名，而是谋求军事松绑；不是回归所谓『正常国家』，而是妄图重走军国主义邪路」。

日本宪法第9条订于二战后，明确规定日本放弃以战争作为解决国际争端的手段，并不维持具战争能力的武装力量。多年来，是否修订该条文一直是日本政坛最具争议的议题之一。