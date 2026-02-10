Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025贪腐印象指数︱香港上升至12位中国续排76 全球平均42分创新低

即时国际
更新时间：18:00 2026-02-10 HKT
发布时间：18:00 2026-02-10 HKT

国际反腐败组织透明国际（Transparency International）公布「2025贪腐印象指数」（Corruption Perceptions Index，CPI）报告，在全球182个国家和地区中，香港获76分，排名第12位，较去年升五位，得分较去年的74分多两分。去年排名首位的丹麦继续蝉联，不过得分却减少两分。中国去年和今年都同样得43分，排名76，而南苏丹连续两年都是位处榜末。

报道指出，报告显示，尽管有少数国家取得进展，但腐败问题在全球范围内依然是一个严峻威胁。全球平均得分更跌至42分的历史新低，超过三分之二的国家得分低于50分，处于「不及格」水平。报告促请各国领袖必须采取行动，正视权力滥用及民主制衡倒退等问题。

「2025贪腐印象指数」中，香港排名12位。中新社
「2025贪腐印象指数」中，香港排名12位。中新社
「2025贪腐印象指数」中，新加坡排名3位。
「2025贪腐印象指数」中，新加坡排名3位。

报告对全球182个国家及地区的公营部门贪腐情况进行评估，评分标准由0分（高度腐败）至100分（非常清廉）。

报告分析，导致贪腐问题恶化的背后因素复杂，当中包括民主制度中的制衡力量正在减弱，以及独立的公民社会遭受攻击等。报告强调，世界多地爆发的反政府示威浪潮，正正反映民众对于领袖问责制失效、权力滥用等问题已忍无可忍，并强烈要求进行改革。

贪腐蚕食年轻一代对未来的希望

腐败的代价最终由普罗大众承担。报告形容，贪腐问题正直接导致社会民生受损，例如医院因资金不足而无法提供适切服务、防洪基建因贪污而未能兴建，更严重的是，它蚕食了年轻一代对未来的希望与梦想。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
6小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
10小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
8小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
7小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
3小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT