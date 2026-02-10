美国众院通过《保护台湾法案》 威胁台安全可踢中国出国金体系

美国众议院于9日，以395票赞成、2票反对，通过《保护台湾法案》（H.R. 1531- PROTECT Taiwan Act）。法案指，大陆如威胁台湾安全，美国可将中国排除出国际金融体系外。法案仍须参议院通过，及由美国总统特朗普签署才生效。中国至发稿时未就此有回应。

综合外媒报道，《保护台湾法案》全名为「「施压监管组织终结中国对台湾威胁法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act）。

条文的启动条件，是美国政府一旦认为中国以行动「对台湾人民安全、社会或经济体制的任何威胁」，以及「由此对美国利益造成的任何危险」下，美国可在最大可行范围内，寻求将中国代表排除于20国集团（G20）、金融稳定委员会（FSB）、巴塞尔银行监理委员会（BCBS）、国际保险监理官协会（IAIS）与国际证券管理机构组织（IOSCO）。

上述法案又要求，财政部、联准会与证券交易委员会采取「一切必要步骤」，推动上述政策落实。