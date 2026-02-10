Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩32所地方医学院扩医生学额 5年年均增约668人

即时国际
更新时间：19:47 2026-02-10 HKT
发布时间：19:47 2026-02-10 HKT

南韩因扩招医学生导致医生罢工逾1年，至去年4月暂缓扩招计划始平息风波。南韩政府10日宣布，2027年度再次启动扩招，首尔以外的32所地方医学院，在5年间，每年平均扩招约668名学学生。

相关新闻：南韩医界罢工逾1年 政府终结医学生扩招计划

韩联社报道，南韩保健福祉部10日决定，在2027学年度将医学院招生规模较医政矛盾发生前增加490人；2028至2029学年度，每年扩招规模增至613人；2030至2031学年度，每年扩招规模增至813人，五年间年均扩招约668人。 

扩招计划以首尔以外地区的32所医学院为对象，自2027年至2031年分阶段扩大医学生培养规模。涉及的院校中，凡是超过医政矛盾发生前招生规模（以2024学年度3058人为基数）的新增名额，均纳入地区医生培养计划，由政府定向培养，毕业后须到指定地区从事医疗服务十年。

资料显示，南韩医学院招生规模自1950年代的1040人起步，1998年增至3507人；受医药分家改革影响，2006年缩减至3058人，并一直维持至2024年。尹锡悦政府曾决定在2025学年度一次性扩招2000人，将招生规模提高至5058人，但因部分高校担忧大幅扩招带来负面影响而调整招生计划，全国医学院实际仅招收4567人。2026学年度，招生规模重新回到了扩招前的3058人水准。

